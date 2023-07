Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Doodishe, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala Iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa ka qeybgalay Madal lagu soo bandhigaayay (SAAMEYNTA UU MAANDOORIYAHA KU LEEYAHAY DHALLINYARADA IYO BULSHADA GOBOLKA BANAADIR). Daraasadan ayaa waxaa sameeyay Xarunta Hiil oo kaashaneysa Maamulka Gobolka Banaadir.

Madasha waxaa kaloo ka qeybgalay Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) iyo Cilmi-baare Axmed Maxamed Xuseen iyo xubno kale.

Wasiirada Amniga iyo Warfaafinta ayaa wax ay si weyn u falan-qeeyeen dhibaatada Maandooriyaha uu ku haayo Bulshada, gaar ahaan dhallinyarada iyo Saameynta dhinaca Amniga, Waxbarashada iyo Caafimaadka, waxaana ay ku baaqeen in si wada jir loola dagaalamo Maandooriyaha.

Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in waqtigiisa ugu badan uu ku bixiyay La-dagaallanka Maandooriyaha, si bulshada Gobolka Banaadir, gaar ahaan dhallinyarada Caasimadda loogu badbaadiyo dhibaatada Maandooriyaha.

Sidoo kale Duqa Muqdisho waxa uu sheegay in Diinteena ay na fareyso in lala dagaalo Maandooriyaha oo iyadu sababta Amni darro, Anshax xumo iyo in qofka istecmaala maandooriyaha uu ka tago mabaa’dii fara badan oo qofka islaamka waajib ku ah. Waxaa uuna xusay in uu sii wadi doonno dagaalka ka dhanka ah Maandooriyaha si loo badbaadiyo mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed.

Munaasabadaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Xoghayaha Guud ee Gobolka Banaadir, Agaasimeyaal ka tirsan Mamulka Gobolka Banaadir iyo Dowladda Hoose ee Xamar, Guddoomiyaha Dhallinyarada Gobolka Banaadir, Culuma’udiin, qeybo ka tirsan Dhallinyarada Gobolka iyo qeybaha kala gedisan ee Bulshada Caasimadda.