Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Cali Maxamed Cumar, ayaa maanta tababbar diblomaasiyadeed oo ku saaban hordhaca diblomaasiyadda iyo habmaamuuska u soo xiray 106 howlwadeen oo ka tirsan shaqaalaha Wasaaradda iyo hey’adaha kala duwan ee Dowladda Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah , kuwaasi oo muddo hal bil ah ku qaadanayay tababar Machadka Diblomaasiyadda.

Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, ayaa xusay in habmaamuusku yahay luuqad ay madaxdu ku wadahadlaan, isagoo xusay in weji gabax lagala kulmo khalad kasta oo habmaamuuseed oo lagu dhaqaaaqo, waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dejiyo nidaam habmaamuuseed oo heer qaran ah oo laga wada dhaqan-geliyo guud ahaan dalka oo la falgalaya nidaamka federaalka.

Hadal uu madasha ka jeediyay Xoghayaha Joogtada Wasaaradda, Mudane Xamse Aadan Xaadow, ayaa sheegay in cilmigu yahay fure, furahaasina loo baahanyahay in lagu furo albaabada kala duwan ee aqoonta, iyadoo loo baahanyahay in qofku sare u qaaddo heerkiisa aqooneed, kuna dabaqo waxa uu faaideystay xafiisyada iyo hey’adaha uu ka shaqeeyo, una gudbiyo bulshada.

Waxaa xafladda lagu soo xirayay tabbabarkani oo ka dhacday Xarunta Wasaaradda goob-joog ka ahaa Xildhibaan Danjire Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan (Dhabancad), qaar ka mid ah agaasimayaasha Waaxyaha Wasaaradda, Macallimiinta Machadka iyo marti sharaf kale.