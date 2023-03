War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa lagu sheegay in ay baaris ku wadaan shirkaddo iyo dad ku eedaysan dukumiinti been abuur oo ay sameysteen,kuwaas oo Dukumiintiyada dowladda si been abuur ah u isticmaalay,iyaga oo ujeedadood ay ahayd ka qeyb galka tartanka loogu jiro u adeegida shacabka Soomaaliyeed ee u diyaar garoobay gudashada Acmaasha Xajka Sanadkaan.

Halkaan hoose ka Akhirso war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud Ee Qaranka.