Hay’adda Aqoonsiga iyo Diiwaangelinta Qaranka (NIRA) ayaa xarun cusub ka hirgelisay Xarunta Safarada Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika.
Munaasabadda oo ka dhacday gudaha xarunta ayaa xarigga waxaa kab jaray Safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, Mudane Maxamed Sheekh Isxaaq, iyadoo goob-joog ka ahaa Safiirada iyo shaqaalaha Safaaradda.
Danjiraha ayaa ku boorriyay diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha Safaaradda in ay si hufan ugu adeegaan dadka Soomaaliyeed ee ka dalban doona kaarka aqoonsiga Qaranka xarunta Safaaradda.
Sidoo kale, waxaa la bogaadiyey adeegan cusub ee ay dowladdu keentay, gaar ahaan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, iyagoo si gaar ah uga mahadceliyey dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hirgelinta adeeggan oo fududeynaya helitaanka kaarka aqoonsiga Qaranka fadhigooda, taasoo noqotay guul u soo hoyatay Qaranka.