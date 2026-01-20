Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa maanta kulan la yeeshay xubnaha Ururka Dalxiiska Soomaaliya (Somalia Tourism Association -SOMTA.
Kulankan ayaa waxaa looga hadley xoojinta dadaallada kobaca dalxiiska Soomaaliya oo kaalin muuqda ka qaadan kara sumcadda dalka, dhaqaalaha, shaqo abuurka isdhexgalka bulshada iwm.
Wasiir Daa’uud Aweys ayaa xubnaha Ururka SOMTA u sheegay in DFS ay muhiimad gaar ah siinayso adeegga dalxiiska, sidaa daraadeedna ay xukuumadda fulin doonto tallaabooyin muhiim u ah dalxiiska Soomaaliya oo la jaan qaadi kara gobolka iyo caalamka intiisa kale.
Wasiirka ayaa uga mahad celiyay SOMTA iyo hay’adaha kale ee sida gaarka ah isugu xilsaarey kobaca dalxiiska Soomaaliya, oo waayahan dhow soo jiitay warbaahinta caalamka.
Ururka SOMTA ayaa shirkaasi ku soo bandhigay warbixin kooban oo ku saabsan shaqada ay hayaan, iyagoo ku bogaadiyay DFS garab istaagga iyo taageerada adeegga dalxiiska ee dalka.