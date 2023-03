Xildhibaan Maalik Cabdala oo ka qeybgalay kulanka todobaadka warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in laga adkaaday kooxaha khawaarijta,isla markaana loo baahan yahay in la sii wado ciribtirka kooxahaasi oo dadka iyo dalka u diiday in la gaaro horumar buuxa.

Xildhibaanka ayaa ku baaqay in laga foojignaado kooxaha khawaarihta oo uu tilmaamay in looga adkaaday dagaalada,sidaa aawadeedna ay donayaan in ay gabbaad ka dhigtaan magaalada Muqdsiho.

Xildhibaan Maalik Cabdala,waxa uu ku taliyay in bulshada Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda ,gacanna ay ka geystaan soo qabashada kooxaha AL-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya gudaha Magaalada Muqdisho.