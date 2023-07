Guddoomiye Ku-xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdullahi Cumar Abshirow iyo qaaar ka mid ah Xildhibaannada labada gole ee BJFS ayaa booqday isbitaalka xoogga dalka Soomaliyeed, halkaasi oo lagu dabiibayay askartii ku dhaawacantay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday ciidanka14ka Oktoobar ee ku sugnaa kulliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho.

Guddoomiye Abshiroow ayaa mid mid u booqday qolalka ay ku jireen dhaawacyada ciidanka, isagoo ka xog wareesanayay dhakhaatiirta xaaladda caafimaad ee askarta ay wax yeeldu ka soo gaartay qaraxii ismiidaaminta ahaa.

Waxa uuna alle u weydiiyay inuu caafimaad taam ah siiyo Ciidankii ku geeriyoodayna uu janadiisa ku irsaaqo

Intaas kadib guddoomiyaha oo ay wehlinayeen Xildhibaanno iyo Sanataro matala askartii dhibaatadu kasoo gaartay qaraxii is miidaaminta ahaa ayaa tagay halka ay masiibadu ka dhacday ee xerada Jaalle Siyaad ee Muqdisho, waxa uuna la kulmay taliyaha ciidamada dhulka si uu wax uga ogaado sida ay wax udhaceen.

Taliyaha ayaa guddoomiyaha iyo Xildhibaannada labada gole ugu warbixiyay sida ay wax u dhaceen, waxa uuna kala hadlay askarta dhaawacyadooda aadka u liita in loo helo Caafimaad dibadda ah.

Guddoomiyaha ayaa sheegay in ka baarlamaan ahaa uu xoogga saari doono sidii wax loogu qaban lahaa askartii ay wax yeeladu kasoo gaartay qaraxaasi, isagoo carrabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in arrintaan baaritaan adag lagu sameeyo.

Ugu dambeyn Guddoomiyaha ayaa Wasaaradda Gaashaandhigga kulan kula qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isagoo kala hadlay masiibadii xanuunka badneed ee ka dhacday kuliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu laayay dhallinyaro tababar ku qaadaneysay xerada, kuwa kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen.