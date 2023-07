Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa la sheegay in lagu qanciyay in dalkiisa uu oggolaado in dalka Sweden ku biirto gaashaanbuurta NATO, Turkiga ayaana si adag u diidanaa in dalkaasi xubin ka noqdo NATO.

Xoghayaha Guud ee NATO Jens Stoltensberg ayaa sheegay shalay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu aqbalay in baarlamaanka Turkiga deg deg ugu gudbiyo meel marinta codsiga Sweden ee ku aadan in NATO ku biirto.

Hadalkan ayuuna ka dhawaajiyay xoghayaha Guud ee NATO Jens Stoltensberg, kaddib kulamo uu la qaatay madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo sidoo kale ra’iisal wasaaraha dalka Sweden .

Turkiga, ayaa horey si adag ugu diidanaa in Sweden ku biirto NATO, kaddib markii ay kasoo bixi waayeen sharuudo horey dalkaasi ugu xireen, waxa ay sidoo kale Turkiga ka carroodeen falal xad-gudub ah oo lagula kacay kitaabka Qur’aanka gudaha Sweden.