Xiddigaha Xulka Qaranka Soomaaliya ee Kubadda Cagta ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jira kulan muhiim ah oo ay galabta 4:00 PM xilliga Geeska Afrika la ciyaari doonaan dhiggooda Mauritius.
Kulankan oo ah lugta koowaad ee ciyaaraha Hordhaca ah ee isreeb-reebka tartanka Qaramada Afrika ee 2027, ayey tababare Yuusuf Cali Nuur “Yuu Cali ” iyo wiilashiisa Ocean Stars rajo weyn ka qabaan ineey guuleystaan maadaama ay aad ugu diyaar garoobeyn, Tababaraha ayaana xiddigihiisa ku booriyay in ay muujiyaan feejignaan, kalsooni iyo dadaal dheeri ah si ay u gaaraan natiijo wanaagsan oo ay ku farxaan dadka Soomaaliyeed.
Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha XFS, Mudane Maxamed Cabdulqaadir Cali, Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya ahna Madaxweyne Ku-xigeenka CECAFA, Mudane Cali Cabdi Maxamed iyo dhammaan mucaashiqiinta kubadda cagta Soomaaliya ayaa guul u rajeeyay xulkeenna oo ay matalayaan xiddigo tayo leh oo laga soo kala xulay gudaha Dalka iyo Dibadda.