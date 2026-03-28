RADIO MUQDISHO(Maputo):-Xiddigaha Xulka Qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta, ayaa galabta ciyaaray kulan muhiim ah oo qeyb ka ah isreeb-reebka hordhaca ah ee tartanka Qaramada Afrika 2027, iyaga oo la ciyaaray dhigooda Mauritius.
Kulan ciyaareedkaan oo ka dhacay magaalada Maputo ee caasimadda dalka Mozambique, halkaas oo Soomaaliya ay “HOME” ahaan ugu ciyaareysay, ayay xiddigaha xulka Ocean Stars soo bandhigeen ciyaar heer sare ah oo ay ka muuqatay xirfad, isku xirnaan, kalsooni iyo dadaal dheeri ah. Waxay abuureen fursado badan oo ay goolal ku dhalin kareen, hase yeeshee taasi uma suurogelin, waxaana ciyaarta ay kusoo idlaatay 0-0.
Natiijadan ayaa ah mid muhiim u ah rajada xulkeenna ee u soo bixitaanka wareegyada xiga ee tartanka.
Si kastaba, Xulka Soomaaliya ayaa hadda u diyaar garoobaya kulanka lugta labaad ee isreeb-reebka AFCON 2027, oo ay 31-ka bishan magaalada Port Louis kula ciyaari doonaan dhigooda Mauritius.