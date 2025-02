Labada Aqal ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta ku guuldareystay in ay furaan kulankoodii, kadib markii ay soo xaadiri waayeen xildhibaanadii loo baahnaa si ay kooram ugu helaan kulanka. Xildhibaanada qaar ayaa sheegay in ay magaalada joogaan, hase yeeshee, waxaa la arkaa in aysan kulanka ka qaybgalin.

Gudoonka Baarlamanka ayaa waxaa loo gudbiyay mooshin ka dhan ah tilaabadii qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka, kuwaas oo sheegay in loo diiday safar ay ugu socdeen magaalada Kismaayo. Mooshinkan ayaa noqday mid xiiso badan dhalisay, iyadoo arrintan ay keentay in Baarlamanka uu maanta ka waantoobo kulankiisii.

Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga sugayaa mooshinkan, iyadoo baarlamaanka ay soo bandhigi doonaan go’aamo dheeraad ah sida ay u maareyn doonaan xaaladdan iyo tallaabooyinka kale ee laga qaadi doono. Horumarka arrintan ayaa la socon doona xaaladaha siyaasadeed ee dalka.