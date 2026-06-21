RADIO MUQDISHO:-Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-Heshiisiinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qaybgalay munaasabadda daahfurka mashaariicda SINAAN ee Dhuusamareeb, kuwaas oo diiradda saaraya tamarta cadceedda iyo nalalka cadceedda ee waddooyinka.
Munaasabadda waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka, Dowlad-goboleedka Galmudug, maamulka Dhuusamareeb, bahda SINAAN iyo saaxiibada taageera barnaamijka.
Mashaariicda SINAAN ayaa qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo adeegyada aasaasiga ah, horumarinta kaabayaasha deegaanka, taageeridda hay’adaha dowliga ah, iyo kor u qaadidda badqabka iyo adeegyada bulshada ee Dhuusamareeb.