RADIO MUQDISHO:-Ciidanka Booliiska Caasimadda ayaa wada baadi-goob xooggan oo lagu raadinayo eedeysanayaal ku eedeysan falal xadgudub ah oo ka dhan ah gabar muwaadinad ah.
Eedeysanayaashan ayaa baraha bulshada lagu arkay iyaga oo ku kacaya falal ka hor imaanaya dhaqanka suuban ee Islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed.
Ciidanka Booliiska ayaa si dhow ula socda kiiskan, waxaana socda baaritaanno iyo daba-gal rasmi ah si loo soo qabto eedeysanayaasha loona horkeeno sharciga.
Booliisku waxay sidoo kale ka codsanayaan shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan hay’adaha amniga, isla markaana ay soo gudbiyaan xog kasta oo ka caawin karta soo qabashada eedeysanayaasha ku lugta leh falalkan foosha xun.
Sidoo kale, waxaa la xusuusinayaa Bulshada in aan la oggolayn in la qabto munaasabado soo dhoweyn ah ama isu-imaatinno loo abaabulayo YouTuber-ro, TikToker-ro ama shaqsiyaad kale oo caan ka ah baraha bulshada. Waxaa keliya la oggol yahay isu-imaatin kasta oo dadweyne oo loo maro habraacyada sharciga, amniga iyo ilaalinta kala dambeynta bulshada.