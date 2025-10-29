Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Qaranka Mudane Cabdixakiim Maxamed Yuusuf ayaa xilka u kala wareejiyey Agaasimaha cusub ee Waaxda Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Golfyare) iyo Agaasimihii hore Mudane Maxamed Aadan Maxamed.
Munaasabadda oo ku qabsoontay xarunta Villa Soomaaliya ayaa Agaasime Cabdixakiim waxa uu u rajeeyey Agaasimaha cusub ee Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada in Alle uu u fududeeyo mas’uuliyadda Qaran ee loo igmaday, isaga oo ku adkeeyey howlwadeennada iyo Mas’uuliyiinta Dowladda in ay si dhow ula shaqeeyaan.
Agaasime Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa soo bandhigay qorshaha cusub ee Waaxda iyo shaqooyinka horyaalla, isaga oo tilmaamay mudnaanta uu siinayo dib u habaynta Xafiiska iyo xoojinta xiriirka guud ee Warbaahinta Soomaaliyeed.
Dhankiisa, Agaasimihi hore ee Waaxda Warfaafinta iyo Xiriirka Warbaahinta Mudane Maxamed Aadan Maxamed ayaa la wadaagay Agaasimaha cusub waxqabadkii la xaqiijiyey muddadii uu xilka joogay, isaga oo u mahadceliyey hawl-wadeennadii lasoo shaqeeyay.