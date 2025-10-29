Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga, Amb. Fatxudiin Cali Maxamed (Ospite), ayaa maanta ka qayb galay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayay sanad-guurada 102-aad ee aasaaska Jamhuuriyadda Turkiga.
Munaasabaddan ayaa ka dhacday magaalada Ankara, iyadoo ay kasoo qaybgaleen madax sare oo ka tirsan dowladda Turkiga, diblomaasiyiin caalami ah iyo marti sharaf kale.
Intii lagu guda jiray xafladda, Danjire Fatxudiin ayaa si rasmi ah Madaxweynaha dalka Turkiga, Mudane Recep Tayyip Erdoğan, ugu gudbiyay hambalyada iyo bogaadinta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo uga mahadceliyay xiriirka qotada dheer iyo iskaashiga walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal.
Danjiraha ayaa sidoo kale xusay in Soomaaliya ay ka go’an tahay sii xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed, ganacsi iyo iskaashi ee kala dhexeeya Turkiga, taasoo ah mid salka ku haysa walaaltinimo, taariikh iyo dano guud oo labada shacab wadaagaan.
Ugu dambeyn, xafladda ayaa ku dhammaatay jawi farxadeed iyo is-dhaafsi hambalyo ku aaddan munaasabadda qiimaha leh ee 29-ka Oktoobar maalinta qaranka Turkiga.