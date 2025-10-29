Wasiirka Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee JFS, Mudane Xasan Macallin Maxamuud, ayaa maanta furay kulanka wadatashiga labada Hindise Sharciyeed: Xeerka Taxkiimka (Arbitration Law) iyo Xeerka Caddeymaha (Evidence Law), kaas oo socon doona muddo labo maalmood ah.
Kulanka waxaa ka qeyb galay xubno ka socda bahda caddaaladda, khubaro sharci iyo wakiillo ka tirsan kulliyadaha sharciga ee jaamacadaha dalka.
Wasiirka ayaa sheegay in kulankan uu qayb ka yahay dadaallada lagu casriyeynayo nidaamka garsoorka, laguna dhisayo sharciyo waafaqsan heerarka caalamiga ah si loo xoojiyo kalsoonida maalgashadayaasha.
Wuxuu tilmaamay muhiimadda uu Xeerka Taxkiimka u leeyahay xallinta khilaafaadka ganacsi iyo dhiirrigelinta maalgashi ammaan ah, halka Xeerka Caddeymaha uu yahay laf-dhabarka garsoorka dalka.
Ugu dambeyn, Wasiirka ayaa adkeeyay in Wasaaraddu ka go’an tahay diyaarinta sharciyo aqooneed, waayo-aragnimo leh oo ku dhisan wadatashi dhab ah, si ay u taageeraan dowlad wanaagga, cadaaladda iyo horumarka dalka.