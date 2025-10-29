Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis iskaashi horumarineed oo ka badan €75 milyan.
Heshiiska waxaa u kala saxiixay Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Maxamuud C/raxmaan Sheekh Faarax (Beenebeene), iyo Madaxa Waaxda Bariga Afrika ee Wasaaradda Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta Jarmalka, Julia Hanning.
Heshiiska oo socon doona laba sano (2026–2028) ayaa diiradda saaraya waxbarashada, shaqo-abuurka, biyaha, maaraynta biyo-gelinta, isbeddelka cimilada iyo horumarinta nidaamyada cuntada, isagoo la jaanqaadaya Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP 2025–2029).
Labada dhinac ayaa muujiyay adkeynta iskaashiga, waxaana Wasiir Beenebeene uga mahadceliyay Jarmalka taageerada joogtada ah, halka Julia Hanning sheegtay in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer oo saaxiibtinimo ku dhisan.