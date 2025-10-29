Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamuud Axmed Aadan (Geesood), ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Jamhuuriyadda Turkiga ee Soomaaliya, Mudane Alper Aktas.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada dal, kobcinta fursadaha maalgashi, iyo ballaarinta iskaashiga warshadeed ee Soomaaliya iyo Turkiga.
Wasiirka ayaa tilmaamay muhiimadda iskaashi dhaqaale oo miro-dhal ah, kaas oo gacan ka geysan kara horumarinta ganacsiga iyo warshadaha dalka.
Ugu dambeyn, labada dhinac ayaa isku raacay in la sii adkeeyo wada-shaqeynta iyo iskaashiga dhanka ganacsiga iyo maalgashiga ee labada dal.