Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorsheynta, Iskaashiga Caalamiga ah iyo La Xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka ayaa kulan la qaatay wakiillo ka socday bankiyada iyo xawaaladaha gaarka loo leeyahay, kaas oo ka dhacay xafiiska guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa.
Kulanka oo uu shir-guddoominayay Guddoomiyaha Guddiga, Xildhibaan Cabdi Ibraahim Warsame (Qowdhan), ayaa diiradda lagu saaray la-tashiga Hindise Sharciyeedka Lacag Bixinta Qaranka oo uu guddigu gacanta ku hayo.
Wakiillada ka socday bankiyada iyo xawaaladaha ayaa kulanka uga qeyb galay si ay ula wadaagaan guddiga talooyin iyo aragtiyo ku saabsan qodobbada ku jira hindisaha.
Xildhibaan Cabdi Ibraahim Warsame ayaa uga mahadceliyay wakiillada ka qaybgalka iyo aragtidooda, isagoo xusay in guddigu sii wadi doono kulamada la-tashiga ah ee ay la leeyihiin wasaaradaha iyo hay’adaha ay shuruucdani khuseeyaan.