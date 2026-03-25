Arday Soomaaliyeed ayaa guul taariikhi ah ka gaaray tartan caalami ah oo lagu qabtay dalka Shiinaha, iyagoo matalayay magaca iyo sharafta Soomaaliya. Tartankan oo ay ka qeyb galeen arday ka kala socday dalal badan ayaa ahaa mid lagu soo bandhigayay hal-abuur, aqoon iyo karti sare.
Ardaydan ayaa si gaar ah uga dhex muuqday tartanka, iyagoo soo bandhigay mashruucyo iyo fikrado cusub oo soo jiitay indhaha garsoorayaasha, taasoo ugu dambeyn u horseeday inay ku guuleystaan abaal-marin caalami ah.
Guushan waxay muujineysaa kartida iyo hibada ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, waxayna dhiirigelin u tahay ardayda kale ee dalka ku nool iyo kuwa dibadda ku sugan. Sidoo kale, waa tallaabo muhiim ah oo sare u qaadaysa sumcadda Soomaaliya ee caalamka.