Boqolaal qoys oo ka mid ah dadka ay saameysay abaarta daran ayaa gargaar biyo dhaamin ah laga gaarsiiyay deegaanno hoostaga magaalada Baydhabo. Qoysaskan oo muddo la daalaa dhacayay biyo la’aan baahsan ayaa helay gargaar degdeg ah oo wax ka taraya xaaladdooda nololeed.
Hay’adaha samafalka iyo maamulka deegaanka ayaa iska kaashaday howlgalka biyo dhaaminta, iyagoo gaarsiiyay biyo nadiif ah oo badbaado u ah isticmaalka bani’aadamka iyo xoolahaba. Tallaabadan ayaa lagu yareynayaa saameynta abaarta, iyadoo wali loo baahan yahay gurmadyo dheeraad ah si loo daboolo baahiyaha dadka ay dhibaatadu hayso.
Dadkii ka faa’iideystay biyo dhaaminta ayaa muujiyay farxad iyo mahadcelin, iyagoo sheegay in tani ay tahay bilaaw fiican.