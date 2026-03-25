Golaha Wasiirrada Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa, ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha amniga guud iyo la-dagaallanka kooxaha Khawaarijta, iyada oo la bogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed.
Shirka oo uu guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha XJFS Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa Wasaaradda Difaaca looga dhageystay guulaha laga gaaray howlgalka Beder ee bishii Ramadaan ay ciidamada qalabka sida sameeyeen, kaas oo lagu xoreeyeen deegaannada kala ah Mubaakar iyo Daaru-sallaam ee Gobolka Shabeellaha Hoose, iyada oo ciidamadu ay sii wadi doonaan howlgalka lagu ciribtirayo kooxaha Khawaarijta ah, qarkana u saaran yihiin in ay xoreeyaan degmooyin waaweyn oo dalka ka tirsan.
Golaha, ayaa ansixiyey 𝐇𝐞𝐬𝐡𝐢𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐝𝐨𝐨𝐛𝐚𝐲 𝐞𝐞 𝐤𝐚 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐜𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐝𝐚𝐚𝐰𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐦𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐝𝐨𝐨𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐤𝐮𝐰𝐚 𝐬𝐚𝐚𝐦𝐞𝐞𝐲𝐚 𝐞𝐞 𝟏𝟗𝟖𝟖, kaas oo ay soo gudbisay Wasaaradda Caafimaadka XJFS.
Sidoo kale, shirka golaha ayaa lagu ansixiyay soo jeedinta Wasaaradda Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee magacaabidda taliyaha cusub ee ciidanka Asluubta Soomaaliya, 𝙭𝙞𝙡𝙠𝙖𝙖𝙨 𝙤𝙤 𝙡𝙤𝙤 𝙢𝙖𝙜𝙖𝙘𝙖𝙖𝙗𝙖𝙮 𝙎𝙖𝙧𝙧𝙚𝙚𝙮𝙚 𝙂𝙖𝙖𝙨 𝙈𝙖𝙭𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙎𝙝𝙚𝙚𝙠𝙝 𝙓𝙖𝙨𝙖𝙣 𝙓𝙖𝙖𝙢𝙪𝙙 oo horey xilal sare uga soo qabtay ciidanka qalabka sida, lehna sooyaal waxqabad oo wanaagsan.