Wasiirka Gaashaandhigga XFS, Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa ka qaybgalay munaasabadda gabagabada barnaamijka Xoojinta Qaabdhismeedka Amniga Qaranka, oo lagu soo bandhigay horumarka iyo saameynta uu mashruucu ku yeeshay dhismaha iyo horumarinta hannaanka amniga Soomaaliya.
Wasiir Fiqi ayaa sheegay in mashruucu uu tobankii sano ee la soo dhaafay door muhiim ah ka qaatay yagleelidda Qaabdhismeedka Amniga Qaranka, isagoo gacan ka geystay mideynta siyaasadaha, xoojinta hay’adaha amniga, iyo kor u qaadidda aqoonta iyo kartida ciidammada iyo laamaha amniga dalka.
Wasiirka ayaa sidoo kale uga mahadceliyey dowladda Boqortooyada Ingiriiska taageerada joogtada ah ee ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan barnaamijyada lagu xoojinayo hay’adaha amniga iyo difaaca, isagoo tilmaamay in taageeradaasi ay muujinayso sida ay UK uga go’an tahay garab istaagga dadaallada Soomaaliya ee ku aaddan dhismaha dal nabad ah oo xasilloon.
Munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa Wasiirka Amniga Gudaha, Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, La-taliyaha Amniga Qaranka, Mudane Aweys Xaaji, iyo Safiirka UK ee Soomaaliya, Danjire Charles King.