Qaar kamid ah maamulka Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Puntland iyo xubno kale oo ka socday ururada bulshada ayaa ka qeybgalay xaflad lagu maamuusaayey xiritaanka bandhig loogu magac daray Todobaadka nabadda.
Bandhiggaan waxaa mudadii uu socday looga hadlay doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan,sugidda nabadgelyada,isdhegalka bulshada iyo guud ahaan horumarka gobolka.
Sidoo kale, Waxaa kaloo looga hadlay ka hortagga tahriibka iyo sida loo heli karo fursado shaqo oo lagama maarmaanka u ah dhallinyarada.
Munaasabadda bandhigga todobaadka nabadda waxaa soo xiray Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cismaan Xaaji ,iyadoo xubnihii kale ee ka hadlay halkasi uu kamid ahaa Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Xirsi Yuusuf Barre.