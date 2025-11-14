Safiirka Soomaaliya ee Tanzania, Danjire Ilyaas Cali Xasan ayaa magaalada Kinshasa ee caasimadda Dalka Congo kula kulmay Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Congo ahna Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Mudane Jacquemain Shabani.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal, fursadaha iskaashi, doorka jaaliyadda Soomaalida ,gaar ahaan sida loo xallin karo caqabadaha ay la kulmaan.
Kulanka ayaa mudadii uu socday waxaa lagu heshiiyay in la xoojiyo wada-shaqeynta iyo iskaashiga walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo (DRC).