Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta martigelisay dibadbax ballaaran oo ay ka qeyb galeen boqolaal qof oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada. Dibadbaxa ayaa looga soo horjeeday xadgudubka Israa’iil ay ku hayso madax-bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dadweynaha ayaa si nabad ah ugu banaanbaxay waddooyinka waaweyn, iyagoo watay boorar iyo calamo muujinaya caro, midnimo qaran iyo taageero loo hayo dowladnimada Soomaaliya.
Bannaanbaxayaasha ayaa cambaareeyay faragelinta Israa’iil, iyagoo cod dheer ku sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba aqbali doonin damac kasta oo ku saleysan kala qeybin ama xadgudub lagu sameeyo qaranimada dalka.
Dibadbaxan ayaa qeyb ka ah kacdoonno nabadeed oo ka socda gobollo kala duwan oo dalka ah, kuwaas oo lagu diidan yahay faragelinta shisheeye ee ka dhan ah madax-bannaanida Soomaaliya.