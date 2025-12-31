Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku dhawaaqay in horumar la taaban karo laga gaaray sahminta kheyraadka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dalka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in qiimeyn farsamo iyo mid cilmiyaysan oo la sameeyey ay muujisay natiijooyin rajo leh oo ka dhashay dadaalladii muddooyinkii la soo dhaafay lagu waday baaritaanka khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya.
“Waxaan dhawaaqaynaa in horumar la taaban karo laga gaaray sahmintii lagu sameeyey kheyraadka Shidaalka iyo Gaaska dabiiciga ah ee Soomaaliya. Qiimaynta farsamo iyo kuwa cilmiyadeed ayaa muujiyey natiijooyin wanaagsan,” ayuu yiri Madaxweynaha JFS.
Tani ayaa lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo u gogol-xaaraysa in dalka uu ka faa’iideysto kheyraadkiisa dabiiciga ah si loo hormariyo dhaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Dowladda Federaalka ayaa horey u ballanqaadday in khayraadka dalka ay noqon doonaan kuwa ummadda Soomaaliyeed u dhan tahay ka faa’iidaysigooda.