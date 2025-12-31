Boqolaal qof oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada, iyagoo dhigayay bannaanbax ballaaran oo ay uga soo horjeedaan faragelinta Israa’iil ee gudaha Soomaaliya.
Bannaanbaxayaasha ayaa watay calanka Soomaaliya iyo boorar ay ku qornaayeen erayo lagu cambaareynayo Israa’iil, waxayna cod dheer ku muujiyeen sida aysan u aqbalaynin wax kasta oo wax u dhimaya madax-bannaanida iyo midnimada dalka.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada, odayaal dhaqameed iyo dhalinyaro ayaa ka hadlay isu soo baxa, iyaga oo sheegay in shacabka Buuloburde ay garab taagan yihiin dowladda Federaalka Soomaaliya, islamarkaana aysan marnaba ogolaan doonin faragelin shisheeye.
Bannaanbaxan ayaa qeyb ka ah kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee ka dhan ah faragelinta Israa’iil iyo damaceeda ku aaddan gudaha Soomaaliya.