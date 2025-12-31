Boqolaal shacab ah ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka magaalada Jowhar ee xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, iyaga oo dhigayay bannaanbax ballaaran oo ay ku muujinayaan dareenkooda ka dhanka ah damaca iyo faragelinta Israa’11l ee ku wajahan gobollada dalka.
Bannaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah Israa’11l iyo kuwo ay ku muujiyeen taageeradooda midnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waxay sidoo kale muujiyeen garab istaagooda mowqifka Dowladda Federaalka ee ku aaddan difaaca qaranimada iyo diidmada faragelinta shisheeye.
Mudanayaal ka tirsan maamulka Hirshabeelle, odayaal dhaqameed, culumaa’udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Jowhar ayaa ka qeyb galay isu soo baxa, iyagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeesan doonaan damaca kasta oo lagu carqaladeynayo midnimada iyo madax-bannaanida dalka.
Bannaanbaxan ayaa qeyb ka ah mudaharaadyada guud ee ka socda gobollo badan oo dalka ah, kuwaas oo lagu taageerayo midnimada Soomaaliya iyo in si wadajir ah loo diido faragelinta ajnabiga ah, gaar ahaan damaca Israa’11l.