Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta XFS Cabdullaahi Xayir Ducaale oo ka qeybgalay kulanka todobaadka warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay kulan muhiim ah oo dhowaan u qabsoomay madaxda wasaaradda, fursadaha dalxiis ee ka jira dalka iyo kaalinta uu ka ciyaari karo horumarka dalka .
Agaasimaha Guud ayaa xusay in ay dhowaan soo bandhigeen fursado ku aadan dalxiiska dalka iyo sida looga qeybqaadan karo taabagalinta mashruucyo kuwa dalxiiska ah oo laga hirgaliyo degmooyinka dalka iyo caasimadda Soomaaliya.
” Dalkeenna waxa uu leeyahay goobo caan ah oo ku wanaagsan dalxiiska,sidaa daraadeed haddii aan kordhinno dalxiiska waxaa kordhaya dhaqaalaha dalka iyo fursadaha shaqo ee ay heli karaan umadda”ayuu yiri Agaasimaha Guud.