Afhayeenka Ciidanka ee Wasaaradda Gaashaandhigga Sheekh Abuukar Macalin ayaa Kulan baraarujin ah oo la xiriiray habsami u gudashada waaibaadka qaran la qaatay ciidamada xoogga ee ku sugan degmada Mahadaay oo ka tirsan Gobolka Sg/Dhexe.
Afhayeenka ayaa ku ammaanay ciidanka sida ay diyaarka ugu yihiin adkeynta iyo ilaalinta amniga shacabka ku sugan degmadaasi , isagoo ku booriyay in ay halkaasi ka sii wadaan dadaalada ku aadan la dagaalanka kooxaha khawaarujta ee ku dhuumaaleysanaya deegaanada Sh/Dhexe.
Afhayeenka Ciidanka ee Wasaaradda Gaashaandhigga waxa uu ka dalbaday dadka deegaanka mahadaay iyo guud ahaan kuwa Sh/Dhexe in ay ciidanka gacan ku siiyaan howlgalada looga horjedo khawaarijta iyo sidii gabi ahaan looga sifeyn lahaa gobolkaasi.