Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA) ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulanka Xaqiijinta iyo Dhameystirka Qorshaha Qaranka ee Tallaabooyinka Kahortagga Abaarta Soomaaliya, kaas oo looga hadlay horumarinta qaab-dhismeedka iyo hirgelinta qorshaha si wax looga qabto masiibooyinka soo noqnoqda.
Kulanka waxaa ka soo qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan SoDMA iyo wakiillo ka socday dowlad-goboleedyada dalka, kuwaas oo si wadajir ah uga dooday sidii loo xoojin lahaa qaab-dhismeedka iyo hirgelinta Qorshaha Qaranka ee Tallaabooyinka Kahortagga Abaarta Soomaaliya.
Furitaanka kulanka waxaa daahfuray Agaasimaha Waaxda Maareynta Khataraha Masiibooyinka ee SoDMA, Mudane Khadar Sheekh Maxamed, isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaallada isla markaana Qorshaha Qaranka ee Tallaabooyinka Kahortagga Abaarta Soomaaliya si buuxda loo dhameystiro loona adeegsado badbaadinta bulshada iyo kahortagga khataraha.
Shirkan ayaa qeyb ka ah qorshe ballaaran oo lagu xoojinayo nidaamka Qaranka, iyadoo la doonayo in la dardar-geliyo iskaashiga dowladda dhexe, dowlad-goboleedyada, iyo hay’adaha caalamiga ah ee taageera howlaha gurmadka iyo ka hortagga masiibooyinka.