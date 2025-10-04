Dowladda Qatar ayaa shaaca ka qaaday muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya laga taageero farsamo joogto ah loo baahan yahay si kor loogu qaado awoodaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliya, isla markaana awood u siinaysa in ay gudato waajibaadkeeda Qaran iyo tan caalamiga ah si waafaqsan qawaaniinta Caalamiga ah.
Jassim Ibraahim Al Malki, Xoghayaha Saddexaad ee Waaxda Xuquuqul Insaanka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa hadalkan ka sheegay intii lagu guda jiray kulanka Soomaaliya ay ku soo bandhigeysay tallaabooyinka ay u qaaday Hormarinta Xuquuqul Insaanka oo ay ka mid aheyd dhismaha Guddiga Madaxa bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka. .
Al-Malki ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajaheyso caqabado kala duwan oo saameeya xasiloonideeda iyo kobaca dhaqaalaha, isagoo xusay in taasi ay u baahan tahay in beesha caalamka ay isku duubnaadaan, isla markaana ay gutaan mas’uuliyadda ka saaran taageeridda hannaanka Qaran ee arrimaha la xiriira Xuquuqul insaanka Soomaaliya.
Xoghayaha Saddexaad ee Waaxda Xuquuqul Insaanka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa intaa ku daray in dhinaca beni’aadannimada, Soomaaliya ay xilligan sii wajaheyso saameynta abaarta, cunno yarida iyo barakaca gudaha, taas oo loo baahan yahay in la helo jawaab celin caalami ah oo isku dubaridan oo xiriirisa taageerada degdega ah iyo istaraatiijiyado horumarineed oo kor u qaadaya adkeysiga bulshooyinka isla markaana yareynaya ku tiirsanaanta gargaarka degdegga ah.
Al-Malki waxa uu xaqiijiyey in Dawladda Qatar ay sii wadi doonto bixinta taageerada beni’aadannimo, gargaarka iyo horumarinta, iyada oo la kaashanaysa iskaashi wax ku ool ah oo ay la yeelato Qaramada Midoobay, isaga oo xusay sida ay uga go’an tahay taageerada aan kala go’a lahayn ee ay ku taageerto Soomaaliya.