Ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan Ururka 203 Guutada 20aad Qeybta 1aad Kumaan Dooska GorGor ayaa howlgalo Amni Xaqiijin iyo sifeyn ah Ka sameeyay Deegaanka Ay-buuteey, Jowhera awdheegle, Aseenda buube iyo Deegaanada dhaca Bariga Gobalka Shabellaha hoose
Ciidamada ayaa intii howlgalada ey ku jireen waxay baaritaano Ka sameeyen Xafadaha qaar waxay si gaar ah u bartilmaameydsadeen goobaha la tuhmayo iney gabaad Ka dhigan kaaraan Kooxaha Argagixisada ah
Ciidamada ayaa intii howlgalada ku jireen waxay Sido kale burburiyeen fariisimo gabaad u ahaa Kooxaha Argagixisada ah
Ciidamada Xoogga Dalka ayaa kordhiyay howlgalada lagu Ciribtirayo Khawaarijta