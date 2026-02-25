Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Jamhuuriyadda Azerbaijan, Mudane Cabdinuur Daahir Fiidow, ayaa gudbiyay nuqul ka mid ah Warqadaha Aqoonsigiisa.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Azerbaijan, Mudane Jeyhun Bayramov, munaasabad ka dhacday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Baku uga gudoomay Safiirka warqadaha aqoonsiga
Intii lagu guda jiray kulan qiimaha lahaa, labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Azerbaijan iyo ballaarinta iskaashiga dhinacyada diblomaasiyadda, ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, iyo ka qaybgalka arrimaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah.
Safiirku wuxuu caddeeyay sida ay uga go’antahay horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga wax ku-oolka ah ee u dhexeeya labada dal.