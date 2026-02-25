Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa kulan muhiim ah la qaatay Taliyeyaasha Talisyada Ciidanka, Kaaliyaha Taliska Guud iyo Hoggaannada Ciidanka XDS.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray dib-u-habaynta iyo horumarinta Ciidanka XDS, taas oo ujeedku yahay in la helo ciidan leh awood, kana jawaabi kara waajibaadka amni iyo difaaca ee dalka.
Taliyaha Ciidanka XDS ayaa adkeeyay muhiimadda wada-shaqeynta, mideynta juhdiga Talisyada, hoggaannada iyo hirgelinta qorsheyaasha lagu xaqiijinayo amniga iyo difaaca Qaranka.