Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii Lix iyo tobnaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa 8-aad ku tartamay Degmooyinka C/casiis iyo Wadajir oo ka wada tirsan gobalka Benaadir. waxaana barnaamijka si wadajir ah u taaba-gelineya Bankiga IBS iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Tartameyaasha labada degmo ee C/casiis iyo Wadajir ayaa muujiyey tartan aad u adag, isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah xambaarsan, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac inta uu tartanka socday.
C/casiis
Tartameyaasha Degmada C/casiis ee Gobolka Benaadir waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay si sax ah uga jawaabeen Afar su’aal, halka ay iska qaldeen Saddax su’aal, Waxa ay ka faa’iideysteen Labo su’aal oo soo hareermartay dhigooda Wadajir,, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada C/caiis ay heleen waxay noqotay Labo iyo Toban (12) dhibcood.
Wadajir
Tartamayaasha Degmada Wadajir ee Gobolka Benaadir waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen Labo su’aal oo kaliya, halka ay iska qaldeen Shan su’aal, Ma jirin wax ka faa’iideysi ah oo ay heleen,, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Wadajir waxay noqotay Afar (04) dhibcood.
Hadaba kulankii 8-aad ee tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka caawa waxaa wareegga Labaad u soo gudbay tartamayaasha Degmada C/casiis ee Gobolka Benaadir, ayadoo gebagebadii ay labada tartame isugu hambalyeeyeen guushaasi, maadaama ujeedka tartanka uu yahay in lagu tartamo cilmi iyo Aqoon.
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka 9-aad ee tartanka waxaa jiri doona labo tartan, qeybta 1-aad waxaa ku loolami doona Degmooyinka Dhuusamareeb iyo Xarardheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo Mudug, halka qeybta 2-aad ay is wajihi doonaan Degmooyinka Kismaayo iyo Heliwaa oo ka kala tirsan Gobollada Jubbada Hoose iyo Benaadir.