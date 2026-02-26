Guddoomiyaha Dalladda Culimada Dowlad Goboleedka Galmudug, Sheekh Muxudiin Yuusuf Barre, ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay si gaar ah sanadkan u bixiyaan Sakadooda, isla markaana ay gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu sida daran u saameeyeen.
Sheekhu wuxuu tilmaamay in abaaraha ka jira qeybo badan oo dalka ka mid ah ay sababeen biyo la’aan iyo cunno yari, taasoo saameysay qoysas badan oo danyar ah. Wuxuu adkeeyay in waajibka Sakadu uu yahay mid Alle faray, islamarkaana ay muhiim tahay in la gaarsiiyo dadka ugu baahida badan, gaar ahaan xilliyada adag.
Sidoo kale, Guddoomiyuhu wuxuu ku boorriyay ganacsatada iyo bulshada inteeda kale inay muujiyaan isku duubni iyo is-garab istaag, si loo yareeyo dhibaatada ka dhalatay abaarta. Wuxuu xusay in Sakadu aysan ahayn oo kaliya waajib diin ah, balse ay sidoo kale tahay gargaar bulsho oo lagu badbaadin karo nolosha dad badan.
Ugu dambeyn, Sheekh Muxudiin Yuusuf Barre ayaa ku baaqay in la dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen, si rajo iyo nolol cusub loogu abuuro qoysaska tabaaleysan.