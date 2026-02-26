Waxaa si rasmi ah u furmay Tartanka Sanadlaha Heer Qaran ee Xifdinta Qur’aanka Kariimka, kaas oo ay ka qeybgalayaan arday ka kala yimid gobollada dalka. Tartankan oo ah mid sanad walba la qabto ayaa lagu dhiirrigeliyaa horumarinta barashada iyo xifdinta Qur’aanka Kariimka, isla markaana lagu abaalmariyaa ardayda ku guuleysta.
Mas’uuliyiinta ka hadlay furitaanka tartanka ayaa ku boorriyay ardayda inay muujiyaan dadaal, anshax iyo tartan hufan, iyagoo xusay in Qur’aanku yahay iftiinka iyo hanuunka ummadda. Waxay sidoo kale tilmaameen in tartankani door weyn ka qaato kobcinta jiilka ku barbaara barashada Kitaabka Alle.
Tartamayaasha ayaa lagu qiimeyn doonaa tayada xifdinta, saxnaanta akhriska iyo tajwiidka, iyadoo guddiga garsoorka ay ka kooban yihiin culimo iyo macallimiin khibrad u leh culuumta Qur’aanka.
Ugu dambeyn, waxaa la guddoonsiin doonaa abaalmarinno kala duwan ardayda ku guuleysta kaalmaha hore, si loo sii xoojiyo dhiirrigelinta iyo horumarinta barashada Qur’aanka Kariimka dalka oo dhan.