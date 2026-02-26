Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guriyeynta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Ayuub Ismaaciil Yuusuf , oo ay wehliyaan Wasiirka Hawlaha Guud ee Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Dhiblaawe Casir iyo Agaasimaha Guud mudane Maxamed Cabdi Cilmi , ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay jidadka dhismahoodu ka socdo magaalada Dhuusamareeb.
Intii uu socday kormeerka Wasiirka, shirkadda fulinaysa mashruuca ayaa Wasiirka iyo wafdiga la socday si faah-faahsan uga warbixisay heerka uu marayo dhismaha jidadka, qorshaha lagu dhammaystirayo, iyo yoolalka horumarineed ee mustaqbalka dhow la hiigsanayo