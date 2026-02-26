Mudanayaasha labada aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta Golaha Shacabka ku yeeshay kalfadhiga 7-aad, kulankiisa 23-aad ee wadajirka ah, waxaana Guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ay wehliyaan guddoomiye ku-xigeenada labada aqal.
Guntanka ama kooramka kulanka wadajirka ah ee maanta oo ku furmay 172-Xildhibaan oo labada aqal ah, waxa uu ajendihiisu ahaa dib u eegista dastuurka, marxaladda labaad, soo jeedimaha wax ka baddalka dastuurka gaar ahaan cutubka 12-aad oo ka hadlaya difaaca iyo amniga Qaranka iyo sidoo kale cutubka 13-aad oo ka hadlaya qodobo guud.
Intaasi ka dib Xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dood xasaasi ah ka yeeshay qodobada labada cutub, waxaana waxyaabaha aad looga dooday ka mid ahaa qodobada ka hadlaya ciidamada qalabka sida.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maanta lasoo gaba gabeeyey ka doodista guud ahaan 13-ka cutub ee dastuurka, wuxuuna u mahadceliyey Xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka dalka oo inta dooda cutubyada dastuurka ay socotay wakhti badan geliyey si wanaagsanna uga dooday qodobada cutubyada dastuurka iyo guddiga Baarlamaanka labadiisa aqal u qaabilsan dib u eegista iyo la socodka dastuurka iyo sidoo kale Guddiga Madaxa-banaan ee Dib u Eegista iyo Hirgelinta Dastuurka.