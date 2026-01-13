Guddoomiyaha Gobolka Meru Mutuma M’Ethingia iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayo ayaa booqasho shaqo ku yimid xarunta Safaaradda Soomaaliya ee Magaalada Nairobi.
Guddoomiye Mutuma M’Ethingia oo kulan dheer la qaatay mas’uuliyiinta Safaaradda oo uu hogaaminayo Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa looga hadlay kulanka ganacsiga iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Gobolka Meru oo kamida Gobolada ugu qanisan dalka Kenya ayaa waxaa ku nool dad Soomaaliyeed kuwaas oo halkaas ku haysta ganacsiyo kala duwan. Dhanka kale waxaa jira ganacsi xoogaan oo kala dhaxeeya Ganacsato Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya gudihiisa.
Bisha Feberaayo ee sanadkaan Bartamaheeda ayaa magaalada Nairobi lagu qaban doonaa bandhiga ganacsiga ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo lagu qaban doono xaaffada Easliegh ee Magaalada Nairobi.
Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa ka mahadceliyay booqashada guddoomiyaha gobolka Meru, isaga oo balan qaaday in Dowlada Soomaaliya ay fududeyn doonto ganacsiga u dhaxeeya labada dal.
Dhanka kale, Guddoomiye Mutuma M’Ethingia ayaa dhankiisa sheegay in dowlada iyo madaxeynaha dalka Kenya ay ka go’an tahay sare u qaadida xiriirka labada dal, gaar dhanka ganacsiga.