Danjiraha Dowladda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Dalka Aljeeriya Danjire Yuusuf Axmed Xasan (Yuusuf Jeego) ayaa ka qeyb galay kulan ka dhacay xarunta Guddoonka Aqalka Sare ee Dalkaas, kaas oo ujeedkiisu ahaa sidii Guddiyo saaxiibtimo Golahaas ula samaysan lahaa Golayaasha Aqalka sare ee wadamada qaarada Africa.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Al-jeeriya ayaa yir “Waxaa suura gal ah in labada dowladood ay samaysytaan Guddiyo saaxibtinimo oo ka kala socda Golayaasha Baarlamaanada Soomaaliya Iyo Aljeeriya .
Al-jeeriya ayaa ka mid ahn Dalalka saaxiibka dhow la ah Dowladda Soomaaliya oo mudooyinkaan hagaajinaysay cilaaqaadka ay la leedahay Dowladaha Caalamka.