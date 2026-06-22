Dhaqaatiirta Isbitaalka Al-Ixsaan ee Muqdisho ayaa maanta Howladeennada Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee XFS u sameeyay baaritaan caafimaad oo dhanka indhaha ah, kaas oo si lacag la’aan lagu fuliyay.
Baaritaankan caafimaad ayaa lagu qiimeeyay xaaladda aragga shaqaalaha, iyadoo dhaqaatiirtu bixiyeen talooyin caafimaad, Daaweyn iyo wacyigelin la xiriirta daryeelka indhaha.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa soo dhaweeyay adeeggan caafimaad ee bilaashka ah,isagoo uga mahadceliyay maamulka iyo dhaqaatiirta Isbitaalka Al-Ixsaan dadaalka ay ku bixinayaan kor u qaadidda caafimaadka bulshada.