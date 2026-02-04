Doorashada Guddoonka Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka ayaa goordhow ka bilaabaneysa magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qeybgalayaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, xubnaha guddiga, iyo marti sharaf kale.
Doorashadan ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu dhisayo hay’adaha madaxa-bannaan ee ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, waxaana la filayaa in ay soo saarto hoggaan cusub oo ka shaqeeya kormeerka, difaaca, iyo wacyigelinta xuquuqda muwaadiniinta.
Masuuliyiinta ayaa tilmaamay in hannaanka doorashada uu u dhacayo si waafaqsan shuruucda iyo nidaamka u degsan Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka, iyadoo natiijada doorashadana lagu wado in lagu dhawaaqo marka ay soo dhammaato geeddi-socodka codeynta.