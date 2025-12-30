Dowladda Faransiiska ayaa xalay ka hor caddeysay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay (QM) mowqifkeeda ku aaddan inaysan ogolaaneyn in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS) la kala gooyo. Dowladda Faransiiska ayaa arrintan ku tilmaamtay mid si toos ah u khalkhalgelinaysa midnimada iyo madax-bannaanida dalka.
Hadalkan ayay dowladdu ka sheegtay kulankii degdegga ahaa ee Golaha Ammaanka, kaas oo Soomaaliya codsatay si looga wada hadlo faragelinta dibadda iyo khatarta ay ku leedahay madax-bannaanida iyo midnimada dalka.
Faransiiska ayaa caddeysay inay si dhab ah u garab taagan tahay JFS, isla markaana ay taageersan tahay dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxaha Khawaarijta, si loo xaqiijiyo nabadgelyada idalka Soomaliya.
Sidoo kale, Dowladda Faransiiska waxay ku boorisay beesha caalamka in la dhowro shuruucda caalamiga ah iyo mabaadi’da ku saleysan madax-bannaanida dalalka, iyadoo si cad uga digtay tallaabo kasta oo dhaawacaysa xasilloonida Soomaaliya iyo gobolka.
Faransiiska waxay mar kale xaqiijisay mowqifkeeda joogtada ah ee ku aaddan taageerada JFS, iyadoo caddeysay in midnimada, madax-bannaanida, iyo wadajirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay in la dhowro.