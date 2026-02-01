RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa sheegay in Khawaarij waaweyn ay si toos ah ula soo xiriirayaan dowladda, iyagoo muujinaya rabitaankooda ah in ay isa soo dhiibaan, isla markaana codsanaya in cafis loo fidiyo.
Wasiirku wuxuu xusay in arrintan ay timid kadib markii kooxahaasi ay waayeen meel ay ku nabad galaan, isla markaana cadaadis xooggan kala kulmeen howlgallada joogtada ah ee ay wadaan Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah.
Waxa uu intaa ku daray in dowladda ay mar walba diyaar u tahay in ay soo dhaweyso cid kasta oo ka tanaasusho fikirka xagjirka ah, kana faa’iideysato barnaamijyada dib-u-dhaqan-celinta iyo cafiska si ay dib ugu biiraan bulshada.