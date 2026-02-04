Faadumo Cabdiqani Yuusuf ayaa loo doortay Xoghayaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya, kaddib doorasho rasmi ah oo ay ku heshay toddoba (7) cod, halka musharraxii ay la tartamaysay, Cali Maxamed Cilmi, uu helay laba (2) cod.
Doorashadan ayaa ku qabsoontay jawi hufan oo waafaqsan xeerarka iyo habraacyada Guddiga, iyadoo guusha Faadumo Cabdiqani Yuusuf loo arkay mid ka tarjumaysa kalsoonida loo qabo kartideeda, aqoonta ay u leedahay arrimaha xuquuqda aadanaha, iyo doorka ay ka qaadan karto xoojinta howlaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya.