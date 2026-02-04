Waxaa si rasmi ah usoo dhammaatay doorashada Guddoomiyaha, Guddoomiye Ku-xigeenka iyo Xoghayaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya, taas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, isla markaana ku dhacday jawi hufan oo waafaqsan habraacyada doorashooyinka.
Doorashada Guddoomiyaha Guddiga ayaa waxaa ku guuleysatay Dr. Maryan Qaasin Axmed, oo heshay shan (5) cod, halka musharraxii la tartamayey, Cumar Cabdulle Calasow, uu helay afar (4) cod.
Sidoo kale, Maxamed Haaruun, oo ka mid ah xubnaha Guddiga, kana tirsan dadka baahiyaha gaarka ah qaba, ayaa loo doortay Guddoomiye Ku-xigeenka Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya, kaddib markii uusan jirin musharrax kale oo kula tartamay xilkaas.
Dhanka Xoghayaha Guddiga, Faadumo Cabdiqani Yuusuf ayaa ku guuleysatay xilka, iyadoo heshay toddoba (7) cod, halka musharraxii la tartamayey, Cali Maxamed Cilmi, uu helay laba (2) cod.
Doorashadan waxaa qabanqaabiyay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka, waxaana hoolka ay ka dhacday doorashadu goobjoog ka ahaa Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, saraakiil ciidan, korjoogayaal caalami ah, xubno ka socday warbaahinta, iyo marti sharaf kale.