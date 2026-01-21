Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan rasmi ah yeeshay, kaas oo ajandihiisu ahaa ka doodista iyo ansixinta Heshiiska lagu dhisay Urur Goboleedka IGAD (Intergovernmental Authority on Development).
Intii uu socday kulanka, Xildhibaanada ayaa si qoto dheer uga dooday muhiimada heshiiskan uu u leeyahay dalka, gaar ahaan dhinacyada xoojinta iskaashiga gobolka, nabadda iyo xasilloonida, horumarinta dhaqaalaha, la-dagaallanka abaaraha iyo isbeddelka cimilada, iyo xallinta khilaafaadka ka jira Geeska Afrika.
Dood dheer kaddib, Golaha Shacabka ayaa cod gacan-taag ah ku ansixiyay heshiiska, iyadoo 141 Xildhibaan ay ogolaadeen, laba Xildhibaan ay ka horyimaadeen, halka hal Xildhibaan uu ka aamusay. Sidaas darteed, heshiiska ayaa si rasmi ah u ansaxay, waxaana uu noqday mid dhaqan-gal ah.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulanka guddoominayay ayaa xusay in ansixinta heshiiskan ay muujinayso ka go’naanshaha Soomaaliya ee ka mid ahaanshaha iyo doorka firfircoon ee ururada gobolka, isla markaana ay fursad u tahay dalka in uu ka faa’iideysto barnaamijyada horumarineed iyo dadaallada nabadeynta ee IGAD.
Ugu dambayn, Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa carrabka ku adkeeyay in ka mid ahaanshaha IGAD uu Soomaaliya u horseedi doono iskaashi xooggan oo dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada ah, taas oo gacan ka geysan doonta dib-u-dhiska iyo xasillinta dalka.
By:Fardowsa Hassan Nor